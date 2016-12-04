Россияне завоевали золотую и три бронзовые медали на турнире Большого шлема

Россияне завоевали одну золотую и три бронзовые медали в финальном турнире серии Большого шлема, который прошел в Токио со 2 по 4 декабря. Кирилл Денисов в весовой категории до 100 кг выиграл золото, одолев в финале француза Сирилла Марета. Бронзу выиграли Роберт Мшвидобадзе (до 60 кг), Роман Пуляев (до 66 кг) и Аслан Лаппинагов (до 81 кг), взявшие верх над монголом Амартувшином Дашдаваа, японцем Такае Томофуджи и поляком Дамианом Шварновески соответственно.

В женском турнире россиянки остались без наград. Лучшей стала Дарья Давыдова, которая дошла до полуфинала в весовой категории до 63 кг.