15:27 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — Дзюдо

Россияне завоевали золотую и три бронзовые медали на турнире Большого шлема

0
0
0

Россияне завоевали одну золотую и три бронзовые медали в финальном турнире серии Большого шлема, который прошел в Токио со 2 по 4 декабря. Кирилл Денисов в весовой категории до 100 кг выиграл золото, одолев в финале француза Сирилла Марета. Бронзу выиграли Роберт Мшвидобадзе (до 60 кг), Роман Пуляев (до 66 кг) и Аслан Лаппинагов (до 81 кг), взявшие верх над монголом Амартувшином Дашдаваа, японцем Такае Томофуджи и поляком Дамианом Шварновески соответственно. 

В женском турнире россиянки остались без наград. Лучшей стала Дарья Давыдова, которая дошла до полуфинала в весовой категории до 63 кг.

0
0
0
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ