Путин поздравил Эцио Гамбу с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил с юбилеем главного тренера сборной России по дзюдо Эцио Гамбу. 2 декабря специалисту исполнилось 60 лет.

- Многочисленные любители дзюдо знают Вас как талантливого атлета, преданного высоким идеалам спорта и олимпизма, который немало сделал для развития и популяризации искусства единоборств, - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте президента РФ. - Не случайно, что именно под Вашим руководством отечественные борцы впервые в истории завоевали "золото" Олимпийских игр, а сегодня продолжают достойно выступать на самых престижных мировых состязаниях.