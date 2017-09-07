Путин, Абэ и лидер Монголии прибыли на международный турнир по дзюдо

Президент России Владимир Путин прибыл в концертно-спортивный комплекс "Фетисов-Арена" во Владивостоке, где проходит финал Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юниоров и юниорок до 21 года, информирует "Р-Спорт".

​Вместе с российским лидером соревнования смотрят президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, который приехал вместе со своей дочерью Намуун, а также премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Рядом с ними на трибуне находится президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер.

Путин, Абэ и Баттулга известны своим увлечением дзюдо. В четверг на пленарной сессии ВЭФ японский премьер предложил организовать визит президентов России и Монголии в Японию для проведения показательного поединка по дзюдо с олимпийским чемпионом, четырехкратным чемпионом мира Ясухиро Ямаситой. При этом Абэ сказал, что поскольку у него нет черного пояса по дзюдо, в отличие от президентов России и Монголии, то он предпочтет посмотреть на поединки со стороны, чтобы не получить травму.