Перевыборы Анисимова на пост президента ФДР будут безальтернативными

Исполнительный директор Федерации дзюдо России (ФДР) Валентин Хабиров подчеркнул, что перевыборы действующего президента организации Василия Анисимова на очередной срок пройдут на безальтернативной основе. По его словам, больше заявок на выборы, которые пройдут 6 октября, не поступило.

- В четверг 6 октября будет определен новый президиум ФДР на очередное олимпийское четырехлетие, кардинальных перемен в его составе не ожидаем, - приводит ТАСС слова Хабирова. - Затем президиум изберет президента нашей федерации. Поскольку заявок на этот пост больше не поступило, выборы Василия Анисимова пройдут на безальтернативной основе.

Российские дзюдоисты успешно выступили на Играх в Лондоне, а затем и на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Кроме этого благодаря активности Василия Анисимова дзюдо сейчас развивается в 82 региональных федерациях - с его приходом в состав ФДР вошло около 25 федераций. А численность занимающихся за это же время благодаря программам развития детского и массового дзюдо увеличилась больше чем в два раза.