Наталья Кузютина: "Огорчает, что новый шанс на золото ЧМ будет лишь через год"

Российская дзюдоистка Наталья Кузютина отметила, что расстроена своим результатом на чемпионате мира в Будапеште, на котором она взяла бронзу. По ее словам, новая возможность выиграть престижный турнир появится только через год.

- Настроение у меня все такое же грустное, - цитирует "Р-Спорт" Кузютину. - Потому что я пришла в зал - там та же атмосфера, те же эмоции. И я вижу японку (Ай Сисиме, которая стала чемпионкой мира) и понимаю, что на ее месте должна быть я (россиянка уступила сопернице в четвертьфинале). Тяжело это пережить. Еще целый год готовиться к следующему чемпионату мира, это достаточно большой срок.

Я буду работать над ошибками и постараюсь через год выиграть у японки. Чтобы потом идти дальше.