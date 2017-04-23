Мутко поздравил дзюдоистов и гимнастов с победами на чемпионатах Европы

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что победы российских дзюдоистов и гимнастов на чемпионатах Европы очень приятны и спортсменов нужно поздравить с этим триумфом. По его словам, главные старты - чемпионаты мира и Олимпиада-2020 - еще впереди.

- Ребята готовятся, впереди олимпийский сезон, поэтому эти победы приятны, - приводит ТАСС слова Мутко. - Это чемпионаты Европы, люди набирают свой ход, команды экспериментируют, обновляются. Люди работают, их надо поздравлять и поддерживать, чтобы они дальше готовились, ведь впереди чемпионаты мира. Я слежу за командами, в летних и зимних видах нам в Европе равных нет, но впереди главное - чемпионаты мира, Олимпийские игры 2020 года.

Для них все делается, люди готовятся. Очень здорово выступили дзюдоисты и гимнасты, несмотря на то, что ряд лидеров не участвовали. Молодежь сейчас достойно выступает.

Ранее дзюдоисты выиграли неофициальный медальный зачет на чемпионате Европы в Варшаве, завоевав две золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали. Сборная России по спортивной гимнастике также заняла первое место в неофициальном медальном зачете чемпионата Европы в Клуж-Напоке (Румыния), выиграв три золотые, три серебряные и две бронзовые медали.