11:20 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — Дзюдо

Михайлин в ноябре будет вызван в сборную России

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Старший тренер мужской сборной России Хасанби Таов сообщил, что многократный чемпион мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне дзюдоист Александр Михайлин будет вызван на ноябрьский сбор национальной команды. Михайлин, которому в августе исполнилось 37 лет, в нынешнем году возобновил спортивную карьеру, в сентябре в Хабаровске в десятый раз победив на чемпионате России (в весовой категории свыше 100 килограммов).

– Александр Михайлин, конечно же, будет приглашен в сборную России, – цитирует "Р-Спорт" Таова. – Дело в том, что после чемпионата России никого не приглашали на сборы. Ему будет направлен вызов на тренировочный сбор команды, который 10 ноября начнется в Адлере. Никаких вопросов нет, Александр находится в нашей команде, и мы рады вновь видеть его в сборной России.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161017/1110897164.html

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