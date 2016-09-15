11:59 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — Дзюдо

Михайлин готов сменить спортивное гражданство

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Серебряный призер Олимпиады-2012 и неоднократный чемпион мира в супертяжелом весе российский дзюдоист Александр Михайлин сообщил, что в ближайшее время может сменить спортивное гражданство. 37-летний спортсмен на чемпионате России в Хабаровске одержал победу в весовой категории свыше 100 килограммов.

- Я начал готовиться к чемпионату России с января, - цитирует "Р-Спорт" Михайлина. - Потому что в конце прошлого года мне позвонили люди из других стран, причем не с одной, и спросили, не хочу ли я вернуться в большой спорт. Мне стало интересно, как и то, что в этой ситуации будет делать российская федерация дзюдо. Даст ли генеральный менеджер сборной России Эцио Гамба мне возможность бороться дальше, или мне дадут открепительный талон, чтобы я мог уехать и бороться за другую страну. Поэтому, думаю, впереди серьезный разговор.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20160915/1080493556.html

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