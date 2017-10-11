Мать избила сына на турнире по дзюдо

Скандальный эпизод произошел во время детского турнира по дзюдо. Мальчик проиграл поединок, после чего в сердцах показал средний палец судье. Такое поведение не понравилось его матери, которая выскочила на татами и несколько раз ударила сына. СКР по Новгородской области уже проводят доследственную проверку инцидента.

– К сожалению, конфликт имел место быть. Инцидент произошел из-за неспортивного поведения спортсмена, – цитирует "Великий Новгород" тренера по дзюдо Викторию Чистякову. – Ребенок выигрывал, а затем, на последних секундах, проиграл чистым броском. Не выдержал и показал судье средний палец. Его мать это заметила, после чего решила проучить его, но эмоции "зашкаливали".

– В конфликт вмешался чей-то папа, но женщина ударила и его, а он дал ей пощечину, что бы как-то утихомирить. Ребенка в итоге сняли с соревнований, – добавила мама одного из участников.

Главный судья соревнований Владимир Аристархов, впрочем, отрицает, что подобный инцидент происходил.

– Никто никого не избивал, – сказал он.