20:05 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — Дзюдо

Мать избила сына на турнире по дзюдо

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Скандальный эпизод произошел во время детского турнира по дзюдо. Мальчик проиграл поединок, после чего в сердцах показал средний палец судье. Такое поведение не понравилось его матери, которая выскочила на татами и несколько раз ударила сына. СКР по Новгородской области уже проводят доследственную проверку инцидента.

– К сожалению, конфликт имел место быть. Инцидент произошел из-за неспортивного поведения спортсмена, – цитирует "Великий Новгород" тренера по дзюдо Викторию Чистякову. – Ребенок выигрывал, а затем, на последних секундах, проиграл чистым броском. Не выдержал и показал судье средний палец. Его мать это заметила, после чего решила проучить его, но эмоции "зашкаливали".

– В конфликт вмешался чей-то папа, но женщина ударила и его, а он дал ей пощечину, что бы как-то утихомирить. Ребенка в итоге сняли с соревнований, – добавила мама одного из участников.

Главный судья соревнований Владимир Аристархов, впрочем, отрицает, что подобный инцидент происходил.

– Никто никого не избивал, – сказал он.

 

Дополнительная информация

http://www.velikiynovgorod.ru/news/crash/na_turnire_po_dzyudo_v_borovichakh_mat_izbila_rebenka/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Medved.

Тяжело больная Россия. Вот так и выращивают озлобленных неудачников.

20:58

CoM/~/oster

"Мать" надовала ребенку по щам. Подскачил "мужик" и дал женщине по щам. Куда катится мир?

20:51

Serenky25

Маму лишить родительских прав. Пацана в детский дом. И все будут счастливы.(((: Это сарказм конечно. Прокуратуре заниматься не чем? Дел нет?

20:22