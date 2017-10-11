Мать избила сына на турнире по дзюдо

Скандальный эпизод произошел во время детского турнира по дзюдо. Мальчик проиграл поединок, после чего в сердцах показал средний палец судье. Такое поведение не понравилось его матери, которая выскочила на татами и несколько раз ударила сына. СКР по Новгородской области уже проводят доследственную проверку инцидента.
– К сожалению, конфликт имел место быть. Инцидент произошел из-за неспортивного поведения спортсмена, – цитирует "Великий Новгород" тренера по дзюдо Викторию Чистякову. – Ребенок выигрывал, а затем, на последних секундах, проиграл чистым броском. Не выдержал и показал судье средний палец. Его мать это заметила, после чего решила проучить его, но эмоции "зашкаливали".
– В конфликт вмешался чей-то папа, но женщина ударила и его, а он дал ей пощечину, что бы как-то утихомирить. Ребенка в итоге сняли с соревнований, – добавила мама одного из участников.
Главный судья соревнований Владимир Аристархов, впрочем, отрицает, что подобный инцидент происходил.
– Никто никого не избивал, – сказал он.
Дополнительная информация
http://www.velikiynovgorod.ru/news/crash/na_turnire_po_dzyudo_v_borovichakh_mat_izbila_rebenka/
Medved.
Тяжело больная Россия. Вот так и выращивают озлобленных неудачников.
20:58
CoM/~/oster
"Мать" надовала ребенку по щам. Подскачил "мужик" и дал женщине по щам. Куда катится мир?
20:51
Serenky25
Маму лишить родительских прав. Пацана в детский дом. И все будут счастливы.(((: Это сарказм конечно. Прокуратуре заниматься не чем? Дел нет?
20:22