Мансур Исаев: "Конечно же, ставлю задачу выступить на Олимпиаде-2020"

Олимпийский чемпион 2012 года по дзюдо в весовой категории до 73 кг Мансур Исаев признался, что планирует выступить на Олимпийских играх-2020. Игры в 2020 году пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

- Я не завершил карьеру, планирую выступать, - цитирует ТАСС Исаева. - Сейчас у меня была травма. Пытаюсь восстановиться и набрать хорошую форму. Думаю, что мне нужно еще полгода, чтобы вернуться к оптимальным кондициям. После такого перерыва нужно много времени, поэтому сразу начинать с серьезных стартов нельзя. Думаю, для начала это будет небольшой турнир, а потом уже пойду по нарастающей.

Ставлю ли перед собой задачу выступить на Олимпиаде-2020? Конечно же, ставлю. Тем более что будет дополнительный комплект медалей - в командных соревнованиях. На чемпионате мира был их тест. Это станет еще одним стимулом, у нас много сильных спортсменов, но в весовую категорию можно заявить только одного, а благодаря командным соревнованиям можно будет и двоих.