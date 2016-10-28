21:04 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — Дзюдо

Кадыров заложил капсулу под строительство Олимпийского центра дзюдо имени Путина

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В Грозном появится Олимпийский центр дзюдо, который будет носить имя Президента России Владимира Путина. Сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров заложил капсулу под строительство нового спортивного комплекса.

– Всем известно, что Президент России Владимир Путин является дзюдоистом, а в Чеченской Республике много поклонников этого вида спорта, – приводит ТАСС слова Кадырова. – И здесь благодаря новому спорткомплексу должны быть самые результативные показатели в дзюдо. Уверен, что Олимпийский центр дзюдо будет одним из лучших в стране. В нем будут созданы все соответствующие мировым стандартам условия.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3743825

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