Кадыров заложил капсулу под строительство Олимпийского центра дзюдо имени Путина

В Грозном появится Олимпийский центр дзюдо, который будет носить имя Президента России Владимира Путина. Сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров заложил капсулу под строительство нового спортивного комплекса.

– Всем известно, что Президент России Владимир Путин является дзюдоистом, а в Чеченской Республике много поклонников этого вида спорта, – приводит ТАСС слова Кадырова. – И здесь благодаря новому спорткомплексу должны быть самые результативные показатели в дзюдо. Уверен, что Олимпийский центр дзюдо будет одним из лучших в стране. В нем будут созданы все соответствующие мировым стандартам условия.