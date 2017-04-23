Хусейн Халмурзаев: "Бронза чемпионата Европы – самая дорогая награда в жизни"

Российский дзюдоист Хусейн Халмурзаев подчеркнул, что бронзовая медаль, завоеванная на чемпионате Европы в Варшаве, является для него самой ценной наградой в не слишком долгой спортивной карьере.

Спортсмен в субботу на турнире в Польше стал бронзовым призером в весовой категории до 90 килограммов. Турнир в Варшаве проходит 20-23 апреля.

– Это моя первая награда на турнире такого высокого уровня, – приводит "Р-Спорт" слова Халмурзаева. – Я первый раз боролся на чемпионате Европы и выиграл бронзовую медаль. Для меня это лучший результат в карьере. Конечно, я ставил перед собой цель выиграть чемпионат Европы, но не получилось. Но сейчас для меня бронзовая медаль – это самая ценная награда в жизни.

Перед турниром я, конечно, чувствовал очень высокую ответственность, испытывал волнение за результат. Но я старался об этом не думать, пытался уходить от таких мыслей. Хотя я не очень доволен тем, как у меня сложилась схватка за третье место (с белорусом Егором Воропаевым), пусть я ее и выиграл. Но, честно говоря, я видел своим главным соперником (также выигравшего бронзу) грузинского спортсмена Беку Гвиниашвили. И думаю, что если бы он у меня выиграл, то вполне мог бы стать чемпионом Европы. Думаю, что я отработал сегодня на твердую четверку – но понял, что судьям не надо давать и малейшего повода для принятия своих (неоднозначных) решений.