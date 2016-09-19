Гамба продолжит работать со сборной России

57-летний итальянец Эцио Гамба принял решение продолжить работать со сборной России. Как сообщают "Известия", генеральный менеджер и главный тренер национальной команды продлил контракт с Федерацией дзюдо России еще на четыре года. Президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов подтвердил эту информацию.

– Эцио Гамба будет готовить сборную России в новом олимпийском цикле, – подчеркнул Анисимов. – Мы продлили контракт со специалистом, это правда.

Гамба возглавил сборную России восемь лет назад после провальной Олимпиады в Пекине. Тогда команда во второй раз в истории этого вида спорта осталась без медалей. Возглавив команду, итальянец написал детальную стратегию развития сборной на десять лет, которая предполагала победы на Играх-2012 и Играх-2016. Уже через год Иван Нифонтов стал чемпионом мира, а спустя три года российские дзюдоисты выиграли общий зачет Олимпиады в Лондоне.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро сборная России по дзюдо выиграла два золота и одну бронзу. После Игр в Лондоне (3 золотых, 1 серебряная, 1 бронзовая медали) в Бразилии команда совершила пусть небольшое, но отступление с завоеванных позиций.