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Гамба предложил сделать Морозова и Таова главными тренерами сборных России

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Генеральный менеджер сборной России Эцио Гамба предложил назначить Дмитрия Морозова главным тренером мужской сборной, а Хасанби Таова - женской на следующий олимпийский цикл. По его словам, Тагир Хайбулаев и еще шесть чемпионов, завершающих карьеру, войдут в тренерский штаб национальной команды.

- Главными тренерами сборной России в олимпийским цикле 2016-2020 годов я предлагаю Дмитрия Морозова у мужчин, у женщин - Хасанби Таова, - приводит "Р-Спорт" слова Гамбы. - Тагир Хайбулаев и еще шесть чемпионов, завершающих карьеру, войдут в тренерский штаб сборной России как тренеры-спарринги. Эта группа тренеров будет готова к Олимпиаде 2024 года.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161006/1110400560.html

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