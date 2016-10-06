Гамба предложил сделать Морозова и Таова главными тренерами сборных России

Генеральный менеджер сборной России Эцио Гамба предложил назначить Дмитрия Морозова главным тренером мужской сборной, а Хасанби Таова - женской на следующий олимпийский цикл. По его словам, Тагир Хайбулаев и еще шесть чемпионов, завершающих карьеру, войдут в тренерский штаб национальной команды.

- Главными тренерами сборной России в олимпийским цикле 2016-2020 годов я предлагаю Дмитрия Морозова у мужчин, у женщин - Хасанби Таова, - приводит "Р-Спорт" слова Гамбы. - Тагир Хайбулаев и еще шесть чемпионов, завершающих карьеру, войдут в тренерский штаб сборной России как тренеры-спарринги. Эта группа тренеров будет готова к Олимпиаде 2024 года.