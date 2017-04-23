Гамба поблагодарил российских дзюдоистов за качество борьбы на чемпионате Европы

Генеральный менеджер сборной России Эцио Гамба поблагодарил команду за качество борьбы на чемпионате Европы, который проходил в Варшаве. Национальная команда победила в неофициальном медальном зачете индивидуального турнира. Россияне завоевали две золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали.

- Я благодарю команду, браво. И не в количестве медалей дело, я вижу достойную картину, качественную борьбу, хороший результат, спортсменов высокого уровня и их прогресс, - приводит ТАСС слова Гамбы. - Отлично показали себя и опытные дзюдоисты, и дебютанты турнира, спортсменов такого уровня у нас на сегодня по 3 - 4 человека в каждой весовой категории.

Для сравнения немного статистики. У нас в сборной 60 мужчин и 40 женщин, у команды Франции, к примеру, в команде около 1400 человек, а в целом дзюдо занимаются более 250 тысяч, при этом в каждой из весовых категорий наши спортсмены боролись здесь за медаль.

Я бы не хотел кого-то выделять, но в целом хочу отметить, что наша команда борется бросками, а не стратегически выстаивает схватки. Да, мы тоже работаем над стратегией, но в приоритете именно броски, суть и красота дзюдо.

О составе на чемпионат мира говорить пока рано, все участники чемпионата Европы могут там бороться, но впереди еще будут турниры - "Большой шлем" в Екатеринбурге, два турнира серии "Гран-при", а пока все готовятся к отбору.