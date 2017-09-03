Эцио Гамба: "Россия не ставила задачи обязательно завоевать золото на ЧМ"

Генеральный менеджер сборных России Эцио Гамба остался доволен выступлением дзюдоистов на чемпионате мира. Россияне завоевали на турнире одно серебро и три бронзы.

- Сборная России показала хороший результат на чемпионате мира в Будапеште, мы можем быть довольны, - цитирует "Р-Спорт" Гамбу. - 1 января 2016 года я расписал планы на 2017, 2018 и 2019 годы. Мы не ставили задачи на чемпионате мира обязательно завоевать золото. Мы намечали в турнире мужчин выиграть одно серебро и одну бронзу, а взяли одно серебро и две бронзы. А девушки завоевали одну бронзу и заняли одно пятое место, как мы и планировали. Подготовка к Олимпийским играм в Токио у нас идет по плану.



На чемпионате Европы мужчины должны были завоевать одно золото, одно серебро и одну бронзу. И мы это сделали - у нас два золота, одно серебро и четыре бронзы. У женщин также все получилось хорошо - вместо одного серебра и одной бронзы мы выиграли одно серебро и две бронзы.