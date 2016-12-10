Эцио Гамба: "Макларен давит на российских спортсменов благодаря своим докладам"

Генеральный менеджер сборной России Эцио Гамба подчеркнул, что дзюдоисты никогда не принимали запрещенные вещества. По его словам, сообщения о допинге давят на спортсменов, но они должны справится с этим.

Вчера Ричард Макларен в Лондоне представил вторую часть доклада, в которой вновь утверждается, что в стране действовала государственная система поддержки допинга и осуществлялись многочисленные манипуляции с допинг-пробами.

- Российские дзюдоисты абсолютно чисты, у нас никогда не было допинговых проблем, - приводит ТАСС слова Гамбы. - Макларен, конечно, оказывает давление на российских спортсменов благодаря этим докладам, но мы должны справиться. Год выдался достаточно тяжелым для российского спорта, но мы достойно выступили в Рио.