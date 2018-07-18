Эцио Гамба: "Бронза на смешанном ЧЕ - не тот результат, на который мы рассчитывали"

Генеральный менеджер сборной России Эцио Гамба поделился впечатлениями от выступления сборной России на первом смешанном командном чемпионате Европы. Россияне завоевали бронзу, победив в матче за 3-е место Азербайджан (4:0). Первое место на турнире, прошедшем в Екатеринбурге, завоевала Германия, победившая в финале Голландию (4:2).

- Результат хороший, но не идеальный, - цитирует ТАСС Гамбу. - В полуфинальной встрече со сборной Германии мы допустили несколько ошибок, хотя я рассчитывал, что выиграет Анастасия Конкина в 57 кг, Денис Ярцев в 73 кг был сильнее своего соперника, Хусен Халмурзаев в 90 кг - в три раза сильнее своего. У нас было больше шансов на победу, но помешали ошибки. Это дзюдо, такое случается.

Мы на подиуме, мы в топ-группе, это важно. Но бронза - не тот результат, на который мы рассчитывали.