Дзюдоист Денисов доволен, что на ЧЕ выиграл свою первую награду в новом весе

Российский дзюдоист Кирилл Денисов подчеркнул, что очень рад добиться успеха на таком крупном турнире, как чемпионат Европы, после перехода в новую, более тяжелую весовую категорию.

Россиянин на турнире в Польше стал бронзовым призером в категории до 100 кг. Ранее спортсмен на протяжении двух циклов выступал в весе до 90 кг и принимал участие в двух Олимпийских играх кряду – в Лондоне и Рио-де-Жанейро. Турнир в Варшаве проходит 20-23 апреля.

– Для меня сейчас важно, что я на таком серьезном турнире, как чемпионат Европы, выиграл бронзовую медаль, – приводит "Р-Спорт" слова Денисова. – Тем более, что я впервые завоевал награду в новой для себя весовой категории. Я после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро сменил категорию – значит, есть уверенность, что я все это сделал не зря.

Пока у меня все же еще нет полного ощущения, что я полностью освоился в новом для себя весе. В чем-то я выиграл, в чем-то нет – но это для меня только четвертый по счету турнир в новой весовой категории. Но, знаете, когда я боролся в весе до 90 килограммов, то на тренировках побеждал и "соточников".