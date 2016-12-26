11:59 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — Дзюдо

Денисов перешел в весовую категорию до 100 кг

0
0
0

Главный тренер сборной России Хасанби Таов сообщил, что Кирилл Денисов перед Олимпийскими играми-2020 будет выступать в более тяжелой, до 100 килограммов, весовой категории. Напомним, на Играх 2012 и 2016 годов российский дзюдоист выступал в категории до 90 килограммов.

- Кирилл Денисов после Олимпиады поменял весовую категорию и перешел в вес до 100 килограммов, – цитирует "Р-Спорт" Таова. – И уже очень хорошо себя зарекомендовал в новой категории, выиграв два турнира. Поэтому мы возлагаем на него большие надежды – на протяжении всего цикла перед Олимпийскими играми в Токио Кирилл будет выступать в весовой категории до 100 килограммов.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161226/1114270711.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ