Денисов перешел в весовую категорию до 100 кг

Главный тренер сборной России Хасанби Таов сообщил, что Кирилл Денисов перед Олимпийскими играми-2020 будет выступать в более тяжелой, до 100 килограммов, весовой категории. Напомним, на Играх 2012 и 2016 годов российский дзюдоист выступал в категории до 90 килограммов.

- Кирилл Денисов после Олимпиады поменял весовую категорию и перешел в вес до 100 килограммов, – цитирует "Р-Спорт" Таова. – И уже очень хорошо себя зарекомендовал в новой категории, выиграв два турнира. Поэтому мы возлагаем на него большие надежды – на протяжении всего цикла перед Олимпийскими играми в Токио Кирилл будет выступать в весовой категории до 100 килограммов.