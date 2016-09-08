17:17 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — Дзюдо

Бейсагуров - чемпион России в весе до 66 кг

0
0
0

Акбар Бейсагуров стал чемпионом России в весовой категории до 66 кг. Серебро взял Абдула Абдулжалилов, бронзу - Ислам Хаметов. В весе до 60 кг первым стал Савва Каракизиди, вторым - Сахават Гаджиев, третьим - Ислам Яшуев.

В весе до 70 кг у женщин победила Алена Прокопенко, второй стала Екатерина Токарева, а третьей - Яна Дибрина. Анастасия Дмитриева выиграла в весе до 78 кг, серебро - у Веры Москалюк, а бронза - у Александры Бабинцевой. В категории свыше 78 кг выиграла Анаид Мхитарян, второй стала Пелагея Лапшина, третьей Мария Шекерова.

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ