Бейсагуров - чемпион России в весе до 66 кг

Акбар Бейсагуров стал чемпионом России в весовой категории до 66 кг. Серебро взял Абдула Абдулжалилов, бронзу - Ислам Хаметов. В весе до 60 кг первым стал Савва Каракизиди, вторым - Сахават Гаджиев, третьим - Ислам Яшуев.

В весе до 70 кг у женщин победила Алена Прокопенко, второй стала Екатерина Токарева, а третьей - Яна Дибрина. Анастасия Дмитриева выиграла в весе до 78 кг, серебро - у Веры Москалюк, а бронза - у Александры Бабинцевой. В категории свыше 78 кг выиграла Анаид Мхитарян, второй стала Пелагея Лапшина, третьей Мария Шекерова.