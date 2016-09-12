13:23 | САНИ

Знаменосец сборной США на Играх-1984 умер от рака

0
0
0

Американский саночник Фрэнк Мэсли умер в возрасте 56 лет от рака, сообщает Inside The Games. Спортсмен принимал участие в Играх-1980, 1984 и 1988. В 1984 году, на Олимпиаде в Сараеве, он был знаменосцем сборной США на церемонии открытия. В 1988 году он стал 12-м в соревнованиях одиночек, что стало на тот момент лучшим результатом среди американцев.

- Я знал Фрэнка с самого начала его карьеры около 40 лет назад, - подчеркнул глава Федерации санного спорта США Дуайт Белл. - Я гордился знакомством с ним.

У Мэсли остались жена и трое детей.

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ