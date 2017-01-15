Виталий Мутко: "Спортивная злость после допингового психоза помогла саночникам добиться успеха"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко высказал мнение, что спортивная злость после давления, связанного с допинговым скандалом, помогла сборной России собраться и показать отличный результат на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде. Россияне показали лучший результат за всю историю участия в этапах Кубка мира, завоевав восемь медалей и заняв первое место в общекомандном зачете (4-2-2).

- Здесь нет ничего удивительного. Альберт Демченко уже говорил, что эта трасса нам очень знакома, наши ребята много тренируются на ней, что немаловажно, - цитирует ТАСС Мутко. - Плюс стабильно спокойная обстановка, и лидеры начинают показывать хорошие результаты. Поэтому это закономерный итог.

Не без основания можно сказать, что все это бесконечное давление и психоз, связанный с допинговым скандалом, на команде тоже сказывается - ребята собираются, появляется спортивная злость. Это немаловажно. В целом, молодцы ребята, и хочется всех их поздравить. Но еще раз скажу, что всегда говорил, что есть главные события - чемпионат мира и Олимпиада, и в этом году основное - чемпионат мира, надо готовиться к главному старту и держать его в голове.