Вендль и Арльт выиграли этап Кубка мира, Денисьев и Антонов - 8-е

Немецкий экипаж Тобиаса Вендля и Тобиаса Арльта выиграл шестой этап Кубка мира в Кенигзее. Второе и третье места также заняли представители из Германии Тони Эггерт/Саша Бенеккен (1.40,095) и Робин Гюке/Давид Гамм (1.40,431) соответственно.

Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов (1.41,449), занявшие восьмое место. Андрей Богданов и Андрей Медведев (1.41,453) завершили соревнования на девятом месте, Владислав Южаков и Юрий Прохоров (1.41,970) стали 15-ми.

Кубок мира

Мужчины

Двойка

1. Вендль/Арльт (Германия) - 1.39,961 (49,935 + 50,026)

2. Эггерт/Бенеккен (Германия) - 1.40,095 (50,081 + 50,014)

3. Гойеке/Гамм (Германия) - 1.40,431 (50,140 + 50,291)

4. Пенц/Фишлер (Австрия) - 1.40,545 (50,181 + 50,364)

5. Уокер/Снит (Канада) - 1.41,125 (50,507 + 50,618)

6. Штой/Коллер (Австрия) - 1.41,216 (50,507 + 50,618)

8. ДЕНИСЬЕВ/АНТОНОВ (Россия) - 1.41,449 (50,629 + 50,820)

9. БОГДАНОВ/МЕДВЕДЕВ (Россия) - 1.41,453 (50,591 + 50,862)

15. ЮЖАКОВ/ПРОХОРОВ (Россия) - 1.41,970 (50,910 + 51,060)