В Красноярске не верят, что Труненков применял допинг

Президент федерации санного спорта и бобслея Красноярского края Петр Долгих высказал мнение по поводу четырехлетней дисквалификации за употребление допинга бывшего разгоняющего сборной России Дмитрия Труненкова, который является олимпийским чемпионом игр в Сочи.

– Как восприняли известие о дисквалификации Дмитрия Труненкова, обвиненного в употреблении допинга?

– Конечно, воспринял отрицательно. Даже не представляю этого. Я против всяких санкций и дисквалификаций. Дмитрий сам тренируется. Какие там могут быть допинги? Я в это не верю.

– Труненков появляется в Красноярском крае?

– Да, бывает и на трассе, и в нашей спортшколе тоже.

– Верите в то, что после четырехлетней дисквалификации он может вернуться в большой спорт, ему ведь уже 32 года?

– Я не знаю, это только он может сказать. В принципе, форму он не теряет, но это будет тяжело. Время приходит, и знаменитые спортсмены завершают карьеру, как Александр Зубков, который, правда, старше Труненкова. Спортсменам такого уровня нужно все время держать себя в тонусе и находиться в соревновательном процессе. Конечно, трудно сказать, что будет через четыре года. Наверное, вернуться будет нереально.

– Снят ли Труненков со ставки в Красноярске?

– Это нужно узнавать в Академии, где он и состоит на ставке.

– Есть ли у вас информация, после какого соревнования он был уличен в применении допинга?

– Такой информации у меня нет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)