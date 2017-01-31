В Красноярске не верят, что Труненков применял допинг

Президент федерации санного спорта и бобслея Красноярского края Петр Долгих высказал мнение по поводу четырехлетней дисквалификации за употребление допинга бывшего разгоняющего сборной России Дмитрия Труненкова, который является олимпийским чемпионом игр в Сочи.
– Как восприняли известие о дисквалификации Дмитрия Труненкова, обвиненного в употреблении допинга?
– Конечно, воспринял отрицательно. Даже не представляю этого. Я против всяких санкций и дисквалификаций. Дмитрий сам тренируется. Какие там могут быть допинги? Я в это не верю.
– Труненков появляется в Красноярском крае?
– Да, бывает и на трассе, и в нашей спортшколе тоже.
– Верите в то, что после четырехлетней дисквалификации он может вернуться в большой спорт, ему ведь уже 32 года?
– Я не знаю, это только он может сказать. В принципе, форму он не теряет, но это будет тяжело. Время приходит, и знаменитые спортсмены завершают карьеру, как Александр Зубков, который, правда, старше Труненкова. Спортсменам такого уровня нужно все время держать себя в тонусе и находиться в соревновательном процессе. Конечно, трудно сказать, что будет через четыре года. Наверное, вернуться будет нереально.
– Снят ли Труненков со ставки в Красноярске?
– Это нужно узнавать в Академии, где он и состоит на ставке.
– Есть ли у вас информация, после какого соревнования он был уличен в применении допинга?
– Такой информации у меня нет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)