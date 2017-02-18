Татьяна Иванова выиграла этап Кубка мира на олимпийской трассе в Пхенчхане

Россиянка Татьяна Иванова стала первой на этапе Кубка мира в Пхенчхане. Второе и третье место заняли представительницы Германии Натали Гайзенбергер и Юлия Таубитц. Отметим, что соревнования проходят на олимпийской трассе Игр-2018.

Пхенчхан (Корея)

Кубок мира

Женщины

Одиночка

1. ИВАНОВА (Россия) - 1.33,648 (46,856 + 46,792)

2. Гайзенбергер (Германия) - 1.33,694 (46,795 + 46,899)

3. Таубитц (Германия) - 1.33,910 (46,825 + 47,085)

4. Хюфнер (Германия) - 1.34,207 (47,116 + 47,091)

5. Платцер (Австрия) - 1.34,237 (47,059 + 47,178)

6. Макрэ (Канада) - 1.34,285 (47,332 + 46,953)

12. БАТУРИНА (Россия) - 1.34,792 (47,210 + 47,582)

17. КАТНИКОВА (Россия) - 1.35,825 (47,477 + 48,348)

19. ДЕМЧЕНКО (Россия) - 1.36,404 (48,495 + 47,909)