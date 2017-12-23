Татьяна Иванова: "Отдавать медаль Сочи не собираюсь"

Российская саночница Татьяна Иванова заявила, что не будет отдавать серебряную медаль Олимпиады-2014 в эстафете. Ранее она была пожизненно отстранена от участия в Олимпиадах, а результаты на Играх в Сочи аннулированы.

– Федерация санного спорта России нас полностью поддерживает, - цитирует RT Иванову. - Сказали, что будем бороться до конца. Ну а мы продолжим выступать на международных соревнованиях, нам ведь нельзя участвовать только в Олимпийских играх. Остается доказывать, что мы лучшие и сильные. Пусть все увидят, что моя медаль в Сочи была не случайной.

– Как теперь относятся к вам спортсмены из других стран? Например, британская скелетонистка Элизабет Ярнольд, выигравшая Олимпийские игры в Сочи, призналась, что рада отстранению россиян.

– В санном спорте такого нет. Никаких претензий нам никто не предъявлял. Тем не менее канадцы и американцы стали относиться хуже, бывает, бросают косые взгляды. Не знаю, может, между собой они нас и обсуждают, но, по крайней мере, в лицо никто ничего не говорил. А перед заседанием в Лозанне некоторые даже подходили, поддерживали – итальянцы, например. Демченко успеха желали американцы.

– Теперь вам придется возвращать свою серебряную олимпийскую награду. Когда планируете это сделать?

– Отдавать медаль не собираюсь. Я ее честно заработала. Пусть делают дубликат. А я за свою награду еще поборюсь.