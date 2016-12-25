Татьяна Иванова: "Хочется подвинуть немок на пьедестале почета"

Россиянка Татьяна Иванова отметила, что хочет повторить успех чемпионата мира 2016 года на предстоящем чемпионате Европы в немецком Кенигзее. Соревнования пройдут 5-6 января. Иванова в январе нынешнего года завоевала бронзовую медаль на мировом первенстве в Кенигзее в соревновании на одноместных санях.

- Конечно, мне хотелось бы завоевать награды для нашей команды (в случае успеха в соревновании одиночек саночница также выступит в эстафете), - цитирует "Р-Спорт" Иванову. - Понятно, что чемпионат Европы проходит на не совсем удобной для нас трассе, но в прошлом сезоне на чемпионате мира у меня получилось завоевать в Кенигзее медаль. И все мы будем биться только за призовые места, по-другому нам никак нельзя. Наши главные конкурентки, бесспорно, немки, но очень хочется подвинуть их на пьедестале почета. Надеюсь, что это произойдет совсем скоро.