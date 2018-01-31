Сергей Чудинов: "Иностранцы понимают, что МОК несправедливо наказал российских спортсменов"

Старший тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов отметил, что среди иностранных спортсменов нет косых взглядов и усмешек в сторону россиян. По его словам, все понимают, что МОК принял несправедливое решение отстранить Россию от Олимпиады-2018.

- Мы общаемся с представителями других команд, - приводит "Р-Спорт" слова Чудинова. - Все понимают, что по отношению к нам допущена какая-то несправедливость. И никаких косых взглядов или усмешек я с их стороны не замечал. И даже наоборот, когда все начиналось, все говорили нам: что за глупости происходят? Все нам сочувствуют, потому что санный мир кулуарный, закрытый, и все давно друг друга знают. И допустить, что кто-то мог принимать допинг - это несерьезно, победы в нашем виде спорта построены на совсем других факторах.

В нашем виде спорта и речи не может идти о применении каких-то запрещенных препаратов. Все зависит от твоего собственного уровня мастерства, опыта и холодного рассудка. И каких-то особых качеств - скорости реакции, выносливости. Санный спорт - слишком тонкий и специфичный. И все это понимают.

Напомним, пожизненную дисквалификацию от Олимпийских игр получили Альберт Демченко и Татьяна Иванова. Федерация санного спорта России подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, вердикт должен быть вынесен в четверг.