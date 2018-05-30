Семен Павличенко: "Продолжу тренироваться с Бурмистровым, а с Демченко много кто не хочет работать"

Российский саночник Семен Павличенко подтвердил, что в новом сезоне будет работать с тренером Эдуардом Бурмистровым. Спортсмен добавил, что не только он один не хочет сотрудничать с трехкратным серебряным призером Олимпийских игр Альбертом Демченко.

– Я и в прошлом сезоне с ним работал, хотя в основном по телефону, – рассказал Павличенко. – Меня в нашем сотрудничестве все устраивает, но будет ли так дальше – увидим. А с Демченко многие не хотят работать, не только я. О причинах этого уже давали много интервью.

Напомним, что накануне было объявлено, что главный тренер сборной России Демеченко в новом сезоне перейдет в ранг старшего тренера и будет работать только с отдельными саночниками. Семен Павличенко, жестко критиковавший Демченко после Олимпиады, будет тренироваться у своего тренера Эдуарда Бурмистрова, который в прошлом году был исключен из национальной команды, поскольку, по мнению Демченко, оказывал негативное влияние на спортсменов. (Михаил ПОТАПОВ)

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