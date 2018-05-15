Семен Павличенко: "Если Демченко изберут главным тренером, то мы, спортсмены, – расходный материал"

Российский саночник Семен Павличенко не удивится, если Альберта Демченко переизберут на пост главного тренера сборной России. Напомним, один из лидеров национальной команды Павличенко после Олимпиады-2018 в Пхенчхане, на которой он не показал хороших результатов, вступил в публичный конфликт с Демченко. Он через прессу рассказал, что двукратный олимпийский призер унижает спортсменов, распоряжается техникой сборной, как своей, а его брат на чемпионате России два года назад даже рассыпал на трассе в Сочи некий порошок перед заездом Павличенко.

– Как относитесь к выбору Альберта Демченко в президиум Федерации санного спорта? Учитывая все публичные выступления спортсменов против него.

– А я даже и не в курсе (смеется).

– Допускаете, что теперь его изберут и тренером сборной?

– Да фиг знает (смеется). От наших людей можно ожидать всего, что угодно.

– Но вы-то готовы с ним работать?

– Думаю, это не совсем корректный вопрос. Мы, спортсмены, огласили свою позицию по всей этой ситуации и по личности тренера, а решение принимаем не мы. Думаю, сейчас мы все поймем, насколько важны спортсмены и их мнение. Если все произойдет не так, как желают спортсмены, то слова некоторых специалистов о том, что мы – расходный материал, подтвердятся. Надеюсь, все-таки это не подтвердится.

– Глава федерации Наталья Гарт заявила о намерении помирить вас с Демченко. Это реально?

– Да я ни с кем не ругался, поймите! Я всего лишь высказал свое мнение и недовольство. Если рассуждать вашими категориями, то мирить с Демченко нужно всю команду. Если бы я действительно с ним поругался, то я бы не брал трубку, когда он звонит. Но он набирает мой номер, я – снимаю трубку. Он до сих пор дает какие-то указания. Вот, например, была разгрузка, он дал задание, я его выполнил, потому что он до сих пор главный тренер. Мы, спортсмены, попросили, чтобы что-то поменяли. Чтобы команда вышла из зоны непонятности.

– На ваш взгляд, спортсменам и Демченко реально нормализовать отношения или это маловероятно?

– Как же вам объяснять?.. Я не думаю, что суперкруто, когда приходит к власти бывший спортсмен – он начинает качать права, у него бьют какие-то непомерные амбиции, как у гейзера. Может быть, поэтому и были не самые хорошие отношения.Пусть будет все так, как должно быть.

– Удивитесь, если к вам не прислушаются?

– Мы боремся за результат, приносим медали нашей стране, но почему наше мнение вообще не учитывается? Повторюсь, если к нам не прислушаются, то станут очевидны слова отдельных тренеров о том, что спортсмены – расходный материал.

– Правильно понимаю, что для нормализации отношений между спортсменами и Демченко, нужно чтобы Альберт уменьшил свои амбиции и изменил отношения к спортсменам?

– Да. Мы ведь просили, чтобы ему дали отдых. Он нам говорит, что мы звездим, но это не так. Мы – не звезды, мы – спортсмены, которые хотят спокойно выступать и добиваться результата. А сейчас ситуация такова, что многие спортсмены попросту не хотят ехать на сборы из-за присутствия этого тренера. (Андрей СИЗЯКИН)

Скандал в санях: Павличенко против Демченко //

"Павличенко плел интриги, вместо того чтобы готовиться к Олимпиаде!" //

"Это полный бред!" Демченко ответил на обвинения в избиении коллег //

"От Демченко слышим один мат". Скандал в санном спорте все громче