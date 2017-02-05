Сборная России - вторая в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Оберхофе

Сборная Германии показала лучший результат в командных соревнованиях на домашнем этапе Кубка мира в Оберхофе. Сборная России в составе Татьяны Ивановой, Романа Репилова, Александра Денисьева и Владислава Антонова стала второй.

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Командные соревнования

1. Германия (Гайзенбергер, Лох, Вендль/Арльт) – 2.21,465

2. РОССИЯ (ИВАНОВА, РЕПИЛОВ, ДЕНИСЬЕВ/АНТОНОВ) – 2.21,695

3. Латвия (Цауче, Кивлениекс, Гудрамович/Калниньш) – 2.21,989

4. Канада (Макрэ, Эдни, Уокер/Снит) – 2.22,600

5. Австрия (Кастлунгер, Киндль, Штой/Коллер) – 2.22,678

6. Италия (Феттер, Д. Фишналлер, Оберштольц/Грубер) – 2.22,871