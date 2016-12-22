Сборная России определилась с составом на чемпионат Европы

Начальник сборной России Артем Петраков сообщил, что тренерский штаб сформировал состав на чемпионат Европы. Турнир пройдет 5-6 января в Германии.

- Тренеры сборной России определили состав команды, который примет участие в чемпионате Европы, – цитирует "Р-Спорт" Петракова. – В соревнованиях на одноместных санях выступят Семен Павличенко, Роман Репилов, Степан Федоров, Максим Аравин и Александр Горбацевич. Горбацевич по спортивному принципу заменил Александра Степичева, который в декабре участвовал в этапах Кубка мира в США и Канаде. Квота по мужчинам – четыре человека, поэтому окончательное решение перед подачей заявки примет главный тренер команды Альберт Демченко. В женскую заявку включены Татьяна Иванова, Екатерина Батурина, Виктория Демченко и Екатерина Катникова.

В состязании двоек будут заявлены Александр Денисьев и Владислав Антонов, Андрей Богданов и Андрей Медведев, а также Владислав Южаков и Юрий Прохоров, которые выступают по программе "Олимпийская солидарность" Международного олимпийского комитета.