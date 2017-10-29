Российские саночники проведут десять тренировок в Пхенчхане на предолимпийской неделе

Главный тренер сборной России Альберт Демченко отметил, что команда саночников вылетит 31октября в Сеул, чтобы принять участие в предолимпийской тренировочной неделе. Она продлится со 2 по 11 ноября.

– 31 октября мы вылетаем в Южную Корею, намерены провести в Пхенчхане десять тренировок, – цитирует ТАСС Демченко. – В составе команды произошли небольшие изменения – в санях– двойках Владислав Южаков и Юрий Прохоров заменят экипаж Станислава Мальцева и Олега Фасхутдинова.

В предолимпийской тренировочной неделе примут участие Роман Репилов, Семен Павличенко, Степан Федоров, Александр Горбацевич, Максим Аравин, Александр Степичев, Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Батурина, Екатерина Катникова и Олеся Михайленко. В Южную Корею также отправятся выступающие на двухместных санях Андрей Богданов и Андрей Медведев, Александр Денисьев и Владислав Антонов, а также Всеволод Кашкин и Константин Коршунов.