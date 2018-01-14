Россияне стали четвертыми в командной гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе

Российские саночники заняли четвертое место в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Оберхофе. В составе российской команды в одиночных санях выступали Виктория Демченко и Семен Павличенко, а Александр Денисьев и Владислав Антонов – в двойке. Они показали время 2 минуты 21,716 секунды.

Победителями стали немцы, второе место заняли представители Латвии, третье – спортсмены из США.

Отметим, что на этапе в Кенигзее россияне также стали четвертыми.

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Командные соревнования

1. Германия – 2.20,952

2. Латвия – 2.21,656

3. США – 2.21,709

4. РОССИЯ (ДЕМЧЕНКО, ПАВЛИЧЕНКО, ДЕНИСЬЕВ/АНТОНОВ) – 2.21,716