Россияне стали четвертыми в командной гонке на этапе Кубка мира в Кенигзее

Российские саночники заняли четвертое место в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Кенигзее. В составе российской команды выступали Татьяна Иванова, Роман Репилов, а также Александр Денисьев и Владислав Антонов. Они показали время 2 минуты 43,622 секунды.
Победителями стали итальянцы, второе место заняли американцы, третье – австрийцы.
Кенигзее (Германия)
Кубок мира
Командные соревнования
1. Италия – 2.43,233
2. США – 2.43,434
3. Австрия – 2.43,595
4. РОССИЯ (ИВАНОВА, РЕПИЛОВ, ДЕНИСЬЕВ/АНТОНОВ) – 2.43,622