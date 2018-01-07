Россияне стали четвертыми в командной гонке на этапе Кубка мира в Кенигзее

Российские саночники заняли четвертое место в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Кенигзее. В составе российской команды выступали Татьяна Иванова, Роман Репилов, а также Александр Денисьев и Владислав Антонов. Они показали время 2 минуты 43,622 секунды.

Победителями стали итальянцы, второе место заняли американцы, третье – австрийцы.

Кенигзее (Германия)

Кубок мира

Командные соревнования

1. Италия – 2.43,233

2. США – 2.43,434

3. Австрия – 2.43,595

4. РОССИЯ (ИВАНОВА, РЕПИЛОВ, ДЕНИСЬЕВ/АНТОНОВ) – 2.43,622