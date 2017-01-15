Россия выиграла командные соревнования в Сигулде

Сборная России в составе Татьяны Ивановой, Семена Павличенко, Владислава Южакова и Владимира Махнутина одержала победу в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Сигулде. Второе место заняли представители Германии, тройку призеров замкнула Латвия.
Сигулда (Латвия)
Кубок мира
Командные соревнования
1. РОССИЯ (ИВАНОВА, ПАВЛИЧЕНКО, ЮЖАКОВ/МАХНУТИН) - 2.13,178
2. Германия (Гайзенбергер, Лох, Эггерт/Бенеккен) - 2.13,195
3. Латвия (Цауче, Кивлениекс, Гудрамович/Калниньш) - 2.13,596
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/luge/worldcup/2016-2017/events/1877_202_2/