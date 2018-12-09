Россия стала четвертой в эстафете в Калгари, победила Германия

На этапе Кубка мира по санному спорту в Калгари (Канада) победу в эстафете одержала сборная Германии. В тройку лучших также попали сборные США и Австрии.
Сборная России заняла четвертое место. За российскую команду выступали Татьяна Иванова, Роман Репилов, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов.
Санный спорт
Кубок мира
Калгари (Канада)
Эстафета
1. Германия – 2.21,550
2. США – 2.21,819
3. Австрия – 2.21,920
4. Россия (Татьяна Иванова, Роман Репилов, Всеволод Кашкин/Константин Коршунов) – 2.21,986.
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