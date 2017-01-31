10:58 31 января | САНИ

Россия не будет подавать заявку на этап Кубка мира в олимпийском сезоне

0
0
0

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт подчеркнула, что Россия не будет подавать заявку в Международную федерацию санного спорта (FIL) на проведение этапа Кубка мира в Сочи в сезоне-2017/2018.

Россия не претендовала на домашний этап Кубка мира и в текущем сезоне. Главной причиной отказа, как сообщала Гарт весной прошлого года, стал чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 года в Сочи, который из-за допинговых скандалов был впоследствии перенесен в немецкий Кенигзее.

- Получение права провести в следующем сезоне этап Кубка мира по санному спорту не является для нас самым важным делом, - приводит ТАСС слова Гарт. - Главное - это качественная подготовка к Олимпиаде, а организация домашнего этапа может отнять лишние силы, поэтому мы не будем подавать заявку на олимпийский сезон. Нам хотелось бы избежать лишней нервотрепки, да и финансовая сторона вопроса тоже играет свою роль.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3984406

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ