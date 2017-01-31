Россия не будет подавать заявку на этап Кубка мира в олимпийском сезоне

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт подчеркнула, что Россия не будет подавать заявку в Международную федерацию санного спорта (FIL) на проведение этапа Кубка мира в Сочи в сезоне-2017/2018.

Россия не претендовала на домашний этап Кубка мира и в текущем сезоне. Главной причиной отказа, как сообщала Гарт весной прошлого года, стал чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 года в Сочи, который из-за допинговых скандалов был впоследствии перенесен в немецкий Кенигзее.

- Получение права провести в следующем сезоне этап Кубка мира по санному спорту не является для нас самым важным делом, - приводит ТАСС слова Гарт. - Главное - это качественная подготовка к Олимпиаде, а организация домашнего этапа может отнять лишние силы, поэтому мы не будем подавать заявку на олимпийский сезон. Нам хотелось бы избежать лишней нервотрепки, да и финансовая сторона вопроса тоже играет свою роль.