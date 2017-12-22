Роман Репилов: "Хочется показать максимальный результат на Олимпиаде-2018 при таком давлении на Россию"

Российский саночник Роман Репилов подчеркнул, что пожизненное отстранение главного тренера сборной Альберта Демченко и Татьяны Ивановой только добавит спортивной злости российским саночникам на Олимпийских играх 2018 года.

Международным олимпийским комитетом (МОК) в пятницу пожизненно дисквалифицировал от Олимпийских игр 11 российских спортсменов из-за допинговых нарушений на Играх 2014 года, Демченко был лишен двух серебряных медалей Олимпиады в Сочи.

– Конечно, мы переживали по этому поводу, нам не хотелось бы, чтобы так закончилось, – приводит ТАСС слова Репилова. – У нас в санях в принципе нет никаких допинговых скандалов за всю историю, да и нет такого допинга, который научит ездить на санях. Обидно, что кто-то может решать судьбы людей. Это большая потеря для всей нашей команды, но мы стараемся друг друга поддерживать, это как раз нас сплачивает.

Подобная ситуация никак не повлияет на наш настрой, это будут самые важные Олимпийские игры для нашей страны в последнее время. При таком давлении на нашу страну хочется показать максимальный результат и проявить себя.

Демченко лишили двух медалей Сочи-2014