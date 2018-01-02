Решения по делам Демченко и Ивановой будут приняты 3 января

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт сказала, что антидопинговая комиссия Международной федерации санного спорта (FIL) примет решение по делам отстраненных МОК Альберта Демченко и Татьяны Ивановой 3 января. Рассмотрение дел российских саночников состоялось 2 января.

- Заседание комиссии уже завершилось, - цитирует ТАСС Гарт. - Насколько я понимаю, окончательное решение станет известно 3 января, его опубликуют на сайте международной федерации.

Напомним, 22 декабря 2017 года дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда объявила о пожизненном отстранении Демченко и Ивановой от Олимпийских игр и лишении их наград, завоеванных на Играх-2014. 29 декабря 2017 года стало известно, что оба спортсмена вошли в предварительный состав сборной России на Олимпиаду, которая пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.