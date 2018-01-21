Репилов завоевал серебро на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Россиянин Роман Репилов стал серебряным призером на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Отметим, что после первой попытки он был только девятым, однако смог быстрее всех проехать второй спуск.
Первое место занял итальянец Доминик Фишналлер, третье - австриец Вольфганг Киндль.
Лиллехаммер (Норвегия)
Кубок мира
Мужчины
Одиночка
1. Д. Фишналлер (Италия) - 1.38,590 (49,204 + 49,386)
2. РЕПИЛОВ (Россия) - 1.38,686 (49,419 + 49,267)
3. Киндль (Австрия) - 1.38,722 (49,282 + 49,440)
4. Людвиг (Германия) - 1.38,839 (49,432 + 49,407)
5. Лох (Германия) - 1.38,926 (49,260 + 49,666)
6. Д. Гляйршер (Австрия) - 1.38,934 (49,343 + 49,591)...
8. АРАВИН (Россия) - 1.38,963 (49,363 + 49,600)
9. ФЕДОРОВ (Россия) - 1.38,997 (49,310 + 49,687)...
15. ПАВЛИЧЕНКО (Россия) - 1.39,202 (49,809 + 49,393)