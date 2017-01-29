Репилов выиграл серебро на чемпионате мира

Россиянин Роман Репилов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по санному спорту в австрийском Иглсе. Первое место занял Вольфганг Киндль. Тройку замкнул Доминик Фишналлер.

Инсбрук (Австрия)

Чемпионат мира

Мужчины

Одиночка

1. Киндль (Австрия) – 1.39,799 (49,823 + 49,976)

2. РЕПИЛОВ (Россия) – 1.39,861 (49,827 + 50,034)

3. Д. Фишналлер (Италия) – 1.39,919 (49,933 + 49,986)

4. Людвиг (Германия) – 1.39,974 (49,871 + 50,103)

5. ПАВЛИЧЕНКО (Россия) – 1.40,031 (49,931 + 50,100)

6. Лох (Германия) – 1.40,056 (49,892 + 50,164)...

8. ФЕДОРОВ (Россия) – 1.40,212 (50,035 + 50,177)...

13. ГОРБАЦЕВИЧ (Россия) – 1.40,390 (50,134 + 50,247)