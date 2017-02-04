Репилов стал вторым на этапе Кубка мира в Оберхофе

Россиянин Роман Репилов показал второй результат в одиночке на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Победителем стал хозяин трассы Феликс Лох. Места с третьего по пятое также заняли представители Германии – Анди Лангенхан, Иоханнес Людвиг, Ральф Палик. В десятке оказался еще один спортсмен из России: Семен Павличенко стал седьмым.
Оберхоф (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Одиночка
1. Лох (Германия) – 1.26,130 (43,215 + 42,915)
2. РЕПИЛОВ (Россия) – 1.26,170 (43,277 + 42,893)
3. Лангенхан (Германия) – 1.26,257 (43,257 + 43,000)
4. Людвиг (Германия) – 1.26,305 (43,286 + 43,019)
5. Палик (Германия) – 1.26,562 (43,477 + 43,085)
6. Кивлениекс (Латвия) – 1.26,607 (43,526 + 43,081)
7. ПАВЛИЧЕНКО (Россия) – 1.26,635 (43,515 + 43,120)…
16. АРАВИН (Россия) – 1.27,027 (43,715 + 43,312)…
18. ГОРБАЦЕВИЧ (Россия) – 1.27,089 (43,884 + 43,205)…
21. ФЕДОРОВ (Россия) – 1.27,221 (43,676 + 43,545)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/luge/worldcup/2016-2017/events/1878_193_0/
shu111
Выиграл у Лоха в Оберхофе вторую попытку! Дас ист фантастиш! Давай еще!
18:11 4 февраля