Репилов стал вторым на этапе Кубка мира в Оберхофе

Россиянин Роман Репилов показал второй результат в одиночке на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Победителем стал хозяин трассы Феликс Лох. Места с третьего по пятое также заняли представители Германии – Анди Лангенхан, Иоханнес Людвиг, Ральф Палик. В десятке оказался еще один спортсмен из России: Семен Павличенко стал седьмым.

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Одиночка

1. Лох (Германия) – 1.26,130 (43,215 + 42,915)

2. РЕПИЛОВ (Россия) – 1.26,170 (43,277 + 42,893)

3. Лангенхан (Германия) – 1.26,257 (43,257 + 43,000)

4. Людвиг (Германия) – 1.26,305 (43,286 + 43,019)

5. Палик (Германия) – 1.26,562 (43,477 + 43,085)

6. Кивлениекс (Латвия) – 1.26,607 (43,526 + 43,081)

7. ПАВЛИЧЕНКО (Россия) – 1.26,635 (43,515 + 43,120)…

16. АРАВИН (Россия) – 1.27,027 (43,715 + 43,312)…

18. ГОРБАЦЕВИЧ (Россия) – 1.27,089 (43,884 + 43,205)…

21. ФЕДОРОВ (Россия) – 1.27,221 (43,676 + 43,545)