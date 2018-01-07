Репилов - пятый на этапе Кубка мира в Кенигзее

Австриец Вольфганг Киндль победил на этапе Кубка мира в Кенигзее, серебро – у его соотечественника Армина Фраушера. Тройку замкнул немец Йоханнес Людвиг. Лучший из россиян Роман Репилов занял пятое место.

Кенигзее (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Одиночка

1. Киндль (Австрия) - 1.39,035 (49,440 + 49,595)

2. Фраушер (Австрия) - 1.39,064 (49,458 + 49,606)

3. Людвиг (Германия) - 1.39,154 (49,515 + 49,639)

4. Лангенхан (Германия) - 1.39,201 (49,675 + 49,526)

5. РЕПИЛОВ (Россия) - 1.39,230 (49,584 + 49,646)

6. Уэст (США) - 1.39,267 (49,566 + 49,701)...

16. ПАВЛИЧЕНКО (Россия) - 1.39,573 (49,450 + 50,123)...

18. АРАВИН (Россия) - 1.39,755 (49,844 + 49,911)

20. ФЕДОРОВ (Россия) - 1.39,881 (49,964 + 49,917)