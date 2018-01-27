15:40 27 января | САНИ

Пожизненно отстраненная МОК Татьяна Иванова выиграла чемпионат Европы

Татьяна ИВАНОВА. Фото REUTERS
Татьяна ИВАНОВА. Фото REUTERS
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Саночница Татьяна Иванова выиграла чемпионат Европы. Турнир является заключительным этапом Кубка мира и проходит в Латвии. Россиянка показала 1 минуту и 23,989 секунды по сумме двух попыток.

Второе место заняла немка Натали Гайзенбергер (+0,087 секунды), на третьей строчке – итальянка Сандра Робатчер (+0,371).

Сигулда (Латвия)

Кубок мира

Чемпионат Европы

Женщины

Одиночка

1. ИВАНОВА (Россия) - 1.23,989 (42,047 + 41,942)

2. Гайзенбергер (Германия) - 1.42,076 (42,064 + 42,012)

3. Робачер (Италия) - 1.24,360 (42,172 + 42,188)

4. Айтбергер (Германия) - 1.24,424 (42,324 + 42,190)

5. Апариоде (Латвия) - 1.24,473 (42,286 + 42,187)

6. Хэмлин (США) - 1.24,481 (42,344 + 42,137)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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streletc1783

Молодцы!Иванова,Репилов,Павлюченко - вот настоящие чемпионы,а не картон в Пхенчане.

17:16

Zlon

Соседняя новость называется (Двойка Эггерта выиграла этап Кубка мира в Латвии, Денисьев и Антонов – 8-е )....почему то не захотели писать что российские пары ПРОИГРАЛИ чемпионат европы..там это кубок мира...комментарии излишни. А по поводу Ивановой - трасса в Сигулде базовая(до недавних пор для сборной России) и там всегда резальты были выше чем на других этапах. В Корее ей никакая медаль не светила бы.

02:29

AndruFka

Молодчина Татьяна! А на олимпиаде чемпион будет липовый.

22:45 27 января

Алексей Д.

Бгг. Надо ж так по носу щёлкать. Съездила в CAS, приехала и победила)) Бьют их, бьют, а они все не сдаются никак

16:01 27 января