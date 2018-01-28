Павличенко - трехкратный чемпион Европы, Репилов - третий

Россиянин Семен Павличенко стал трехкратным чемпионом Европы и выиграл этап Кубка мира в Сигулде. Вторым стал немец Феликс Лох. Третьим стал еще один россиянин Роман Репилов.

Сигулда (Латвия)

Кубок мира

Чемпионат Европы

Мужчины

Одиночка

1. ПАВЛИЧЕНКО (Россия) - 1.36,758 (48,271 + 48,487)

2. Лох (Германия) - 1.36,769 (48,405 + 48,364)

3. РЕПИЛОВ (Россия) - 1.36,870 (48,410 + 48,460)

4. Кивлениекс (Латвия) - 1.36,907 (48,456 + 48,451)

5. Киндль (Австрия) - 1.37,044 (48,680 + 48,364)

6. Маздзер (США) - 1.37,054 (48,489 + 48,565)...

13. ФЕДОРОВ (Россия) - 1.37,213 (48,689 + 48,524)...

20. АРАВИН (Россия) - 1.37,394 (48,623 + 48,771)...

29. ГОРБАЦЕВИЧ (Россия) - 1.38,102 (48,747 + 49,355)