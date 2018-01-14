Павличенко стал вторым на этапе Кубка мира в Оберхофе

Российский саночник Семен Павличенко занял второе место на этапе Кубка мира в Оберхофе. По сумме двух попыток он показал время 1 минута 25,858 секунды.

Первым стал немец Феликс Лох, тройку лучших замкнул его соотечественник Анди Лангенхан.

Еще один россиянин Роман Репилов занял пятое место.

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Одиночка

1. Лох (Германия) – 1.25,591 (42,714 + 42,877)

2. ПАВЛИЧЕНКО (Россия) – 1.25,858 (42,944 + 42,914)

3. Лангенхан (Германия) – 1.25,886 (42,922 + 42,964)

4. Эггер (Австрия) – 1.25,925 (43,003 + 42,922)

5. РЕПИЛОВ (Россия) – 1.25,941 (42,939 + 43,002)

6. Людвиг (Германия) – 1.25,998 (43,009 + 42,989)