Павличенко, Репилов и Чудинов отправятся на Олимпиаду-2018 сегодня

Начальник сборной России по санному спорту Артем Петраков сообщил, что основная часть спортсменов отправится в Пхенчхан для подготовки к Олимпиаде-2018 сегодня. Сорвенования в рамках Игр начнутся 9 ферваля.

- Часть спортсменов нашей команды отправится на Олимпийские игры сегодня вечером, - приводит "Р-Спорт" слова Петракова. - В Сеул из Москвы вылетят Семен Павличенко, Роман Репилов, Степан Федоров и экипаж двойки - Александр Денисьев и Владислав Антонов. С ними также летят тренеры команды Сергей Чудинов, который будет исполнять обязанности главного тренера, Иван Невмержицкий, Олег Демченко, врач Руслан Сикмашвили и массажист Шалва Гошадзе. 4 февраля в Корею вылетят Екатерина Батурина и экипаж двойки Андрей Богданов/Андрей Медведев.