Павличенко, Иванова и Южаков с Прохоровым выиграли контрольные старты сборной России

Семен Павличенко, Татьяна Иванова и дуэт Владислав Южаков/Юрий Прохоров оказались лучшими на контрольных тренировках сборной России, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на главного тренера Альберта Демченко. Сбор национальной команды проходил в Сигулде (Латвия) с 14 по 21 октября.

- Сегодня у нас прошла контрольная тренировка, - цитирует "Р-Спорт" Демченко. - Нам повезло с погодой, не было дождя и лед был в очень хорошем состоянии. У мужчин первое место занял Семен Павличенко, а среди девушек лучший результат показала Татьяна Иванова. Соревнование двухместных экипажей выиграли Владислав Южаков и Юрий Прохоров.

У девушек второй стала Виктория Демченко, третьей - Екатерина Катникова, четвертой - Екатерина Батурина и пятой - Олеся Михайленко. А в соревновании двоек второе место заняли Андрей Богданов и Андрей Медведев, третье - Александр Денисьев и Владислав Антонов, четвертое - Всеволод Кашкин и Константин Коршунов и пятое - Станислав Мальцев и Олег Фасхутдинов.